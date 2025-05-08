رغم قطع الخرطوم للعلاقات.. سفارة السودان وقنصليتها بالإمارات تعملان كالمعتاد

أبوظبي/ الخرطوم- (د ب أ)

تواصل سفارة السودان وقنصليتها في الإمارات العربية المتحدة العمل في تقديم خدماتهما للجالية السودانية كـ "المعتاد ودون أي تغيير أو انقطاع" ، وفق تصريح دبلوماسي سوداني .

وأعلنت القتصلية السودانية في دبي عن وصول دفعة من الجوازات سيتم تسليمها للمواطنين السودانيين عبر خدمة البريد .

ونشرت القنصلية السودانية إعلانا وصفته بـ "المهم"، وكتبت عبر صفحتها على موقع فيسبوك ليل الأربعاء/ الخميس: "تهدي القنصلية العامة لجمهورية السودان في دبي والإمارات الشمالية أطيب تحياتها لمواطنيها الكرام، وتعلن عن وصول الدفعة الـ 21 من الجوازات".

وأشارت إلى أنه في إطار جهودها لتيسير وتسريع عملية التسليم تقرر إرسال الجوازات عبر خدمة التوصيل بالبريد مقابل دفع رسوم 15 درهما عند الاستلام، مشددة على أنه في حال حدوث تأخير في التوصيل أو أي خطأ يجب إبلاغ القنصلية .

بدورها، نقلت شبكة "كوش نيوز" الإخبارية السودانية عن سفير السودان لدى الإمارات عبد الرحمن شرفي قوله ،في بيان صحفي: "من منطلق أن قرار ترشيحي للعمل كسفير صدر من حكومة "ثورة ديسمبر المجيدة" أعلن عن استمرار سفارة جمهورية السودان في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي في عملهما وتقديم خدماتهما للجالية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة كالمعتاد، دون أي تغيير أو انقطاع".

وأضاف أن "ذلك يأتي حرصا على مصالح البلاد العليا وعلى مصالح الجالية السودانية الكبيرة والمعروفة بوطنيتها وتميزها ودورها الرائد في بناء وطنها السودان، وبعكسها دوما للوجه المشرق للشعب السوداني بما اكسبها حب واحترام وتقدير الشعب الإماراتي وقيادته على مر الحقب المختلفة من تاريخ العلاقات بين البلدين".

وتابع "أؤكد استمراري في عملي باعتباري السفير الشرعي و الرسمي للسودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة و عدم اعترافي بالقرار الصادر بإنهاء عملي".

وأكد أن "العلاقات بين السودان والإمارات تمتد لعقود من التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل، وهي علاقات راسخة تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة"، داعيا إلى "تغليب صوت العقل والحكمة، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني أعلن في بيان أول أمس الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات واستدعاء طاقم السفارة السودانية من أبوظبي.

وقالت الإمارات أمس الأربعاء، إنها "لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه".

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنّ "قرار سلطة بورتسودان، أحد الطرفين المتحاربين في السودان، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".

وأضافت الوزارة أنّ "دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وبشكل خاص الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة".