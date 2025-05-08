وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: رئيس الأركان يدفع الجنود لأن يصبحوا مجرمي حرب

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، الخميس، إن رئيس الأركان إيال زامير يدفع الجنود الإسرائيليين لأن يصبحوا مجرمي حرب.

وأوضح يعالون، أن من يقول إن الضغط العسكري سينقذ الأسرى الإسرائيليين بغزة مخطئ، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخلى عن الأسرى وهمه الوحيد الحفاظ على منصبه.

وأكد يعالون، أن هناك مساع لإطالة أمد الحرب لأن إنهاءها يعني تفكيك الحكومة، إذ تدفع الجنود لارتكاب جرائم حرب في غزة.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، تصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش عن تهجير سكان غزة بأنها تطهير عرقي.