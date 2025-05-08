وزير الدفاع الهندي: لا نرغب في التصعيد لكننا سنرد بقوة إذا هاجمتنا باكستان

وكالات

أكدت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، الخميس، أن أي هجوم عسكري على بلاده سيقابل برد حازم بلا شك.

وأوضح سينج، أن نيودلهي لا ترغب في تصعيد الوضع في هذه المرحلة إلا أنها سترد بقوة إذا شنت باكستان هجوما.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في بيان، الخميس، إسقاط 12 طائرة تجسس هندية، مؤكدا أن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

وقالت الشرطة ومسؤولون أمنيون باكستانيون، إن نظام الدفاع الجوي أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.

ولم يتضح ما إذا كانت طائرة الدرون مسلحة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد رضوان إنه تم إسقاط طائرة درون بالقرب من منطقة والتان السكنية في لاهور، والتي تضم أيضا منشآت عسكرية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إسقاط طائرتين درون آخرين في مدن أخرى بإقليم البنجاب، الذي تعد لاهور عاصمته.