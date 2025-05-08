الرئيس الصيني: سندافع بقوة عن مصالح الصين وروسيا والدول النامية

وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج خلال تواجده في موسكو، الخميس، إن الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وروسيا تنمو بشكل أعمق، مؤكدا أن بكين ستدافع بقوة عن مصالح الصين وروسيا والدول النامية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا والصين متساوية ومفيدة للطرفين وليست انتهازية.

وأكد بوتين، أن روسيا والصين تطوران العلاقات لصالح الشعبين وليس ضد الدول الأخرى.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة الروسية موسكو، عشية مناسبة احتفالات الكرملين بالذكرى الثمانين للانتصار على "ألمانيا النازية".

وأعلن الرئيس الروسي أن "عددًا كبيرًا من القوات الصينية سيشارك في العرض العسكري الكبير الذي سيُقام غدًا في الساحة الحمراء بموسكو"، بمناسبة إحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وفي بيان سابق، ذكر الكرملين، أن القمة ستتناول ملفات استراتيجية، أبرزها التعاون في قطاع الطاقة، حيث سيناقش الجانبان مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2"، الذي يربط شرقي روسيا بغرب الصين، ويُعد مشروعًا محوريًا في جهود موسكو لإعادة توجيه صادراتها من الغاز نحو آسيا بعد القيود الأوروبية الأخيرة.