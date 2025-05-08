إعلان

الرئيس الصيني: سندافع بقوة عن مصالح الصين وروسيا والدول النامية

11:23 ص الخميس 08 مايو 2025

الرئيس الصيني شي جينبينج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج خلال تواجده في موسكو، الخميس، إن الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وروسيا تنمو بشكل أعمق، مؤكدا أن بكين ستدافع بقوة عن مصالح الصين وروسيا والدول النامية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا والصين متساوية ومفيدة للطرفين وليست انتهازية.

وأكد بوتين، أن روسيا والصين تطوران العلاقات لصالح الشعبين وليس ضد الدول الأخرى.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة الروسية موسكو، عشية مناسبة احتفالات الكرملين بالذكرى الثمانين للانتصار على "ألمانيا النازية".

وأعلن الرئيس الروسي أن "عددًا كبيرًا من القوات الصينية سيشارك في العرض العسكري الكبير الذي سيُقام غدًا في الساحة الحمراء بموسكو"، بمناسبة إحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وفي بيان سابق، ذكر الكرملين، أن القمة ستتناول ملفات استراتيجية، أبرزها التعاون في قطاع الطاقة، حيث سيناقش الجانبان مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2"، الذي يربط شرقي روسيا بغرب الصين، ويُعد مشروعًا محوريًا في جهود موسكو لإعادة توجيه صادراتها من الغاز نحو آسيا بعد القيود الأوروبية الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الصيني الصين روسيا الدول النامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان