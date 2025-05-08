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صور أقمار اصطناعية: جيش الاحتلال دمّر نحو 80% من مباني رفح جنوب غزة

11:09 ص الخميس 08 مايو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية بعد تحليل صور أقمار اصطناعية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر نحو 80% من المباني في مدينة رفح ومخيماتها جنوبي قطاع غزة.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، إن العملية الجديدة بغزة ستشمل هجوما واسع النطاق وتتضمن نقل السكان لجنوب القطاع، مشيرًا إلى أنه بدأت عملية تجنيد أعداد من الاحتياط بعد تحديد احتياجات العملية الجديدة بغزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: لدينا خطة عسكرية أكثر تنظيما للقضاء على حماس والإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أن إسرائيل تجهز لعملية عسكرية موسعة تتضمن نقل السكان لجنوب قطاع غزة واستدعاء الاحتياط.

وتابع "دفرين": نؤمن أن العمل العسكري سيؤدي لإطلاق الرهائن وتقويض سلطة حماس.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال لن تنسحب من قطاع غزة بعد تنفيذ الغارات، مشيرًا إلى أن الجيش سيبقى متمركزاً في المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع.

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جيش الاحتلال صور أقمار اصطناعية تدمير مباني رفح غزة
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