مسؤولو إغاثة: إسرائيل رفضت دخول طواقم طبية دولية لغزة خلال الأسابيع الأخيرة

وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن موظفي إغاثة، الخميس، إن إسرائيل رفضت دخول طواقم طبية دولية الأسابيع الأخيرة رغم قدرة بعضهم على الوصول للقطاع.

وأشار أطباء، إلى أن الكثيرين في غزة يحتاجون إلى جراحة ترميمية لكن لم يبق هناك سوى عدد قليل من جراحي التجميل.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أن عدد المصابين بحروق بسبب القصف على خان يونس تضاعف 5 مرات منذ استئناف إسرائيل قصفها بمارس.

وأكدت مصادر طبية، أن مصابي الحروق بقطاع غزة يواجهون صعوبة بالغة في التعافي مع تناقص الأدوية بسبب الحصار، مشيرة إلى أن الحصار الإسرائيلي أجبر مشافي وعيادات غزة على استنزاف مخزونها المحدود من الأدوية.

وأوضحت مصادر، أن عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في غزة ازداد جدا بسبب حظر إسرائيل دخول الغذاء.