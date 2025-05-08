بوتين خلال استقبال الرئيس الصيني: علاقتنا مع بكين ليست موجهة ضد أحد

(وكالات)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة الروسية موسكو، عشية مناسبة احتفالات الكرملين بالذكرى الثمانين للانتصار على "ألمانيا النازية".

وشدد بوتين خلال لقائه شي على أن العلاقات بين البلدين "ليست موجهة ضد أحد"، مؤكدًا أن الشراكة الروسية الصينية تقوم على "المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل".

وأضاف، الرئيس الروسي، أن تلك العلاقات أصبحت "نموذجًا للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد".

وأعلن الرئيس الروسي أن "عددًا كبيرًا من القوات الصينية سيشارك في العرض العسكري الكبير الذي سيُقام غدًا في الساحة الحمراء بموسكو"، بمناسبة إحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وفي بيان سابق، ذكر الكرملين، أن القمة ستتناول ملفات استراتيجية، أبرزها التعاون في قطاع الطاقة، حيث سيناقش الجانبان مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2"، الذي يربط شرقي روسيا بغرب الصين، ويُعد مشروعًا محوريًا في جهود موسكو لإعادة توجيه صادراتها من الغاز نحو آسيا بعد القيود الأوروبية الأخيرة.