كاتس مهددًا إيران: ما فعلناه بحزب الله وحماس والأسد سنفعله بكم في طهران

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن محور الشر انهار، مؤكدا أن ما فعلته إسرائيل "بحزب الله وحماس والأسد والحوثيين سنفعله بكم أيضا في طهران".

وأكد كاتس، أن على إسرائيل أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بقواتها الخاصة في مواجهة أي تهديد وأي عدو، مهددا الحوثيين بتلقي ضربات موجعة إذا استمروا في استهداف إسرائيل، مشددا على أن وجيش الاحتلال مستعد لكافة السيناريوهات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن وزير الخارجية جدعون ساعر، الخميس، إن تل أبيب لم تتلق إخطارا مسبقا بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف الهجمات على الحوثيين في اليمن.

وذكرت القناة 14 العبرية نقلا عن مصادر أمنية، أن قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية عقدوا مشاورات واسعة عقب إعلان ترامب بشأن جماعة الحوثي، موضحين أن التقديرات تشير إلى أن الجماعة اليمنية قد تستهدف بنى تحتية وشبكات مهمة في إسرائيل كشبكة الكهرباء.

وأشارت مصادر، إلى أن هناك تقديرات بأن الحوثيين قد يستمرون باستهداف نقاط عسكرية ومدنية وأن الرد الإسرائيلي سيكون فوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت نتائج جيدة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بعد أن تعرضوا لضربات عنيفة.

وأشاد ترامب بالجماعة اليمنية الموالية لإيران، قائلا: "وجهنا ضربات قاسية للحوثيين وكانت لهم قدرة كبيرة على تحمل عقابنا وأظهروا شجاعة كبيرة".