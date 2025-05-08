إعلام عبري: إيبيريا إكسبرس الإسبانية للطيران تعلّق رحلاتها إلى إسرائيل

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الخميس، إن شركة إيبيريا إكسبرس الإسبانية للطيران أعلنت وقف رحلاتها إلى إسرائيل.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 مايو المقبل.

وكانت أفادت القناة العبرية، أفادت بأن شركة الخطوط الجوية الفرنسية قررت تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 13 مايو الجاري، وذلك عقب سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون.

وفي السياق نفسه، أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق كافة رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى يوم الأحد المقبل، في حين علّقت شركة "ويز إير" للطيران رحلاتها إلى البلاد حتى صباح الخميس.

كانت القناة قالت إن شركة طيران "إير أوروبا" ألغت جميع رحلاتها المقررة غدا من مدريد إلى تل أبيب.

يذكر أن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أعلنت صباح الأحد، أن صاروخًا يمنيًا استهدف مطار بن جوريون بإسرائيل، ما أسفر عن عدد من الإصابات والخسائر، وأدى إلى إعلان عدد من شركات الطيران العالمية تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل.