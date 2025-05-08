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الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية

10:29 ص الخميس 08 مايو 2025

إسقاط طائرات مسيرة أرشيفية

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وكالات

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في بيان، الخميس، إسقاط 12 طائرة تجسس هندية، مؤكدا أن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

وقالت الشرطة ومسؤولون أمنيون باكستانيون، إن نظام الدفاع الجوي أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.

ولم يتضح ما إذا كانت طائرة الدرون مسلحة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد رضوان إنه تم إسقاط طائرة درون بالقرب من منطقة والتان السكنية في لاهور، والتي تضم أيضا منشآت عسكرية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إسقاط طائرتين درون آخرين في مدن أخرى بإقليم البنجاب، الذي تعد لاهور عاصمته.

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إسقاط طائرات مسيرة الجيش الباكستاني باكستان
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