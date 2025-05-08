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مع بدء سريان قرار الإغلاق.. قوات الاحتلال تقتحم مدارس الأونروا بمخيم شعفاط

10:26 ص الخميس 08 مايو 2025

الاحتلال يقتحم مدرسة ومعهدا تابعين للأونروا بالقدس

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وكالات

ذكرت تقارير إعلامية، الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة تمهيدا لإغلاقها.

وقالت مصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن قرار إغلاق مدارس الأونروا يدخل حيز التنفيذ اليوم ما سيحرم مئات الطلاب الفلسطينيين في القدس من التعليم.

وأشارت محافظة القدس، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدارس التابعة للأونروا بمخيم شعفاط وعلقت أوامر تقضي بإخلائها وإغلاقها، كما تطالب طلبة المدارس التابعة للأونروا والطواقم التعليمية بمغادرة المكان فورا.

وكان مسؤولون إسرائيليون سلّموا بلدية القدس يوم 8 أبريل الماضي، المعنيين في مدارس الأونروا بمخيم شعفاط وصور باهر ووادي الجوز وسلوان، أوامر إغلاق خلال 30 يوما.

وتأتي أوامر الإغلاق في إطار مساع إسرائيلية لتقويض عمل وكالة الأونروا في غزة، بعد تشريع إسرائيلي يستهدف الوكالة الأممية.

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