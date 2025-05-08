لدعم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب

(وكالات)

اقتحمت شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا لفض اعتصام طلابي داخل المكتبة الرئيسية، ما أسفر عن اعتقال العشرات، وسط تصاعد غير مسبوق في الحراك الطلابي المناصر لفلسطين والمندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة داخل الجامعات الأمريكية.

وجاء التدخل الأمني، بعد أن لجأت إدارة الجامعة إلى استدعاء الشرطة بحجة "مخاوف أمنية"، إثر اعتصام متظاهرين من حركة "كولومبيا ضد الفصل العنصري" داخل مبنى مكتبة بتلر، أحد أبرز معالم الحرم الجامعي.

وطالب المحتجون بإنهاء استثمارات الجامعة في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار حملة تضامن آخذة في الاتساع على مستوى الجامعات الأمريكية.

وقالت كلير شيبمان، الرئيسة المؤقتة للجامعة، في بيان رسمي إن قرار استدعاء الشرطة لم يكن سهلاً، لكنه جاء نتيجة "تهديد أمني مباشر"، مشيرة إلى وقوع إصابتين في صفوف عناصر الأمن الجامعي، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"اختراق أمني" بسبب وجود مشاركين من خارج الجامعة بين صفوف المعتصمين.

ولم يقتصر الرد الأمني على الجامعة، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن فتح مراجعة لتأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات.