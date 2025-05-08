مسؤول باكستاني: المعركة الجوية مع الهند من أكبر المناوشات بتاريخ الطيران الحديث

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر أمني باكستاني، الخميس، إن المناوشات الجوية مع الهند كانت من أكبر وأطول المناوشات في تاريخ الطيران الحديث.

وأشار المصدر الأمني الباكستاني، إلى أن سلاح الجو الهندي اضطر في بعض الأحيان إلى شن غارات جوية متعددة على هدف بعينه، مضيفا "جيشنا تمكن من تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، قال إن الجيش الهندي خاض معركة جوية ضد المقاتلات الهندية استمرت لساعة كاملة.

وقال الجيش الباكستاني في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، إن حصيلة القتلى جراء الهجمات الهندية على الأهداف الباكستانية ارتفعت إلى 31 قتيلا.

وأصيب 57 شخصا آخر منذ مساء الثلاثاء، وذكر الجيش أن ارتفاع الحصيلة كان بسبب "انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار" من قبل القوات الهندية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليفتنانت جنرال شريف تشودري إن الجيش الباكستاني رد على الهجمات لكنه لم يضرب أهدافا مدنية بل "أهدافا عسكرية تم استغلالها بشكل واضح للهجوم على سيادة باكستان وترابها ومدنييها".

وأضاف أنه لم يسقط قتلى أو جرحى بين صفوف الجيش في المعركة حتى الآن.