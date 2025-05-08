سيناتور أمريكي: انتقاد ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة ليس معاداة للسامية

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الخميس، انتقاد ما تفعله حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة ليس من معاداة السامية.

وأشار ساندرز، إلى أن أعضاء الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، الذين ينتقدون الحرب في غزة سيجدون نظاما سياسيا فاسدا يسعى لإبعادهم في الانتخابات.

وفي مايو 2024، قرر مجلس النواب الأمريكي على قانون، توسيع تعريف معاداة السامية في الولايات المتحدة وتبني قانون التوعية بمعاداة السامية.

وصوّت النواب الأمريكي، على القانون الذي يجبر وزارة التعليم على استخدام التعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة"، بأغلبية ساحقة.

ويُعرّف القانون معاداة السامية بأنها "تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى في كراهية ناحيتهم.. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهود أو غير يهود وممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".