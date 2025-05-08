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إيران تنفي تورطها في التخطيط لهجوم على السفارة الإسرائيلية بلندن

09:41 ص الخميس 08 مايو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشكل قاطع أي تورط في تقارير تشير إلى مؤامرة مزعومة لاستهداف سفارة إسرائيل بلندن.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن السفارة الإسرائيلية في كينسينجتون غرب لندن كانت هدفا "لمؤامرة إيرانية إرهابية".

وأوقفت السلطات البريطانية، يوم الأحد الماضي، 5 أشخاص بينهم 4 إيرانيين في مواقع مختلفة من البلاد، ضمن عملية وصفتها وزيرة الداخلية إيفات كوبر بأنها واحدة من بين أكبر عمليات مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه يُعتقد أن المشتبه بهم كانوا بصدد تنفيذ الهجوم عندما ألقت السلطات القبض عليهم.

وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة البريطانية القبض على 3 إيرانيين آخرين في لندن في عملية منفصلة، استباقا لمغادرتهم البلاد أو تدمير أدلة قد تستخدم ضدهم.

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عباس عراقجي إيران هجوم على السفارة الإسرائيلية بلندن
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