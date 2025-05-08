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سول: بيونج يانج أطلقت صاروخًا باليستيًا واحدًا على الأقل باتجاه البحر

09:40 ص الخميس 08 مايو 2025

اطلاق صاروخ باليستي

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سول- (أ ب)

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه مياهها الشرقية.

ولم تذكر هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس على الفور مدى تحليق الصاروخ.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية في الأشهر الأخيرة مع استمرار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في تسريع تطوير برنامجه النووي والصاروخي وتوريد الأسلحة والقوات لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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