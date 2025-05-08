بعد اتفاق أمريكا مع الحوثيين.. بن غفير: على إسرائيل الاعتماد على نفسها
09:35 ص الخميس 08 مايو 2025
وكالات
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه ينبغي على إسرائيل أن توضح للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تقديم مساعدات إنسانية "لمن يستخدمها ضد إسرائيل يضر بفرصها في النصر" على حد تعبيره، في ظل استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي.
وأضاف تعليقا على اتفاق واشنطن وأنصار الله (الحوثيين) بخصوص البحر الأحمر أنه "من الخطأ الاعتقاد أن ترامب سيعمل من أجلنا، ويجب الاعتماد على أنفسنا".
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