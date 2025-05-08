إسرائيل ترفض دخول طواقم طبية لغزة بظل ارتفاع مصابي الحروق

وكالات

نقلت وكالة أسوشيتيد برس عن موظفي إغاثة تأكيدهم أن إسرائيل رفضت دخول طواقم طبية دولية الأسابيع الأخيرة رغم قدرة بعضهم على الوصول للقطاع.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" للوكالة إن عدد كبير من الأشخاص في غزة يحتاجون إلى جراحة ترميمية لكن لم يبق هناك سوى عدد قليل من جراحي التجميل.

وأكدت المنظمة أن عدد المصابين بحروق بسبب القصف على خان يونس تضاعف 5 مرات منذ استئناف إسرائيل قصفها بمارس الماضي.

كما نقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن مصابي الحروق بقطاع غزة يواجهون صعوبة بالغة في التعافي مع تناقص الأدوية بسبب الحصار الذي أجبر مشافي وعيادات غزة على استنزاف مخزونها المحدود من الأدوية.

وذكرت مصادر للوكالة أن عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في غزة ازداد جدا بسبب حظر إسرائيل دخول الغذاء.