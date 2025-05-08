أوكرانيا تتهم روسيا بقصف أراضيها للمرة الثالثة خلال الهدنة



وكالات

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن طائرة عسكرية روسية أطلقت قنابل موجهة على منطقة سومي للمرة الثالثة خلال وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الكرملين.

ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو إصابات.

في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن تحذيرات وهجمات بالطائرات المسيرة في منطقة ليبتسك في غرب روسيا، وفقا لحاكم المنطقة إيجور أرتامونوف، وفقا للغد.

كانت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أفادت، أن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة من جانب واحد الذي أعلنته موسكو دخل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف إطلاق النار تزامنا مع احتفالات بلاده السنوية بيوم النصر في 9 مايو، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وقللت أوكرانيا من هذه الخطوة واعتبرتها رمزية، بينما واصلت كل من أوكرانيا والولايات المتحدة دعوتهما إلى وقف إطلاق نار لا يقل عن 30 يوما.

وقبيل ساعات من دخول هذه الهدنة الأحادية الجانب حيّز التنفيذ، تبادلت موسكو وكييف سلسلة غارات جوية، ممّا أدّى لإغلاق مطارات في روسيا ومقتل شخصين على الأقلّ في أوكرانيا.