"وول ستريت جورنال": تحرك دبلوماسي لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم ضد إسرائيل



وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، إن هناك تحركا يهدف إلى إقناع حركة الحوثي بوقف هجماتها ضد إسرائيل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول في البنتاجون: إن هناك تحركا دبلوماسيا لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على إسرائيل.

وأضافت "وول ستريت جورنال": أن العمل لا يزال قائما لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقد يشمل ذلك مرافقة بحرية محدودة للسفن أثناء عبورها في ظل بدء تنفيذ الهدنة مع الحوثيين، وفقا لسكاي نيوز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الثلاثاء، إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورا.

ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب : "قال الحوثيون إنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.