وزير دفاع إسرائيل: ما فعلناه بحزب الله وحماس والأسد والحوثيين سنفعله في طهران



وكالات

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتوجيه ضربات قاسية إلى الحوثيين في اليمن، إذا استمروا في إطلاق النار على إسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس، إن ما فعلته إسرائيل بالحوثيين ستفعله في إيران، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها قبل يومين ضد مواقع حوثية في اليمن.

كما شدد على أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو، وفقا للعربية.

وقال: "ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن سنفعله بكم أيضًا في طهران".

بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، أن بلاده إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها،

في إشارة إلى اتفاق الولايات المتحدة والحوثيين عبر سلطنة عمان.

كان وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أعلن الثلاثاء الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، موضحا أنه "لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

جاء ذلك بعيد قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف العملية العسكرية على جماعة الحوثي، إذ قال ترامب حينها "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري، إن الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء إسرائيل، وأنها إذا مرّت قد تكون عرضة للاستهداف.

وأكد أن إسرائيل خارج الاتفاق، لكن بقية السفن الأمريكية وغيرها هي ضمن الاتفاق".