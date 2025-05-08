ترامب: اتفاق تجاري ضخم يتم الإعلان عنه الخميس

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعلن اليوم الخميس، عن اتفاق تجاري ضخم مع دولة كبيرة تحظى باحترام كبير، من دون أن يسمها.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي، أنه سيعلن عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي سيُعقد في البيت الأبيض في الساعة العاشرة صباحا "14,00 ت ج".

وأضاف أن هذا الاتفاق سيكون الأول من بين اتفاقات كثيرة، مستخدما الأحرف الكبيرة كعادته، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن البلد الذي يقصده أو نطاق الاتفاق الذي يتحدّث عنه.

من جهتها، رجحت صحيفة نيويورك تايمز أن يكون البلد المقصود بكلام ترمب هو المملكة المتحدة.

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وترامب أجريا في نهاية شهر مارس "مفاوضات مثمرة"، كما وصفاها يومها.

ومنذ عودته إلى السلطة، أحدث ترامب زلزالا اقتصاديا، ولا سيما مع ما أطلق عليه شخصيا "يوم التحرير" في الثاني من أبريل عندما فرض رسوما جمركية باهظة على واردات بلاده من دول العالم كافة ولا سيما من الصين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية عدة أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن الخميس عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، بعد أن كشف الملياردير الجمهوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن "اتفاق تجاري كبير" سيبرمه الخميس مع "دولة كبيرة" لم يسمّها.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز وموقع بوليتيكو عن مصادر مطّلعة لم تسمّها أنّ ترامب يستعدّ للتوصّل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة، وفقا للغد.