أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا

وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الهجمات التي شنتها في الأيام الأخيرة طائرات مسيرة على مدينة بورتسودان.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، من أن هذه الضربات تمثل تصعيدا كبيرا في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان: "إن هذا التصعيد الكبير قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيّين على نطاق واسع وتدمير أكبر للبنية التحتية الحيوية في المدينة الواقعة على البحر الأحمر والتي استُهدف العديد من المواقع الاستراتيجية فيها بطائرات مسيّرة، بحسب الغد.

وأضاف أن هذه الهجمات على نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى السودان تهدّد أيضا بزيادة الاحتياجات الإنسانية وتعقيد عمليات الإغاثة في بلد تمزّقه منذ عامين حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعرب جوتيريش أيضا عن الانزعاج إزاء تمدّد النزاع إلى منطقة فرّ إليها العديد من النازحين من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وأرجع دوجاريك سبب تمدد الحرب إلى غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات.

واستهدف هجوم بمسيّرات الأربعاء قاعدة فلامنجو في بورتسودان، أكبر قاعدة بحرية في السودان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري، في اليوم الرابع من الهجمات ضد المدينة التي تضمّ المقرّ الموقت للحكومة الموالية للجيش.