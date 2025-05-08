الولايات المتحدة: نتوقع استلام العينات الأولى من القنبلة النووية خلال شهر مايو



وكالات

قالت مسؤولة كبيرة في الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي، إن الوكالة تتوقع استلام العينات الأولى من القنبلة النووية طراز "B61-13" خلال شهر مايو.

وأضافت المديرة المؤقتة للإدارة الوطنية للأمن النووي، تيريزا روبينز، خلال جلسة استماع بالكونجرس: "تتوقع الوكالة تحقيق أول وحدة إنتاج للقنبلة النووية من طراز B61-13 في وقت لاحق من هذا الشهر".

وتمت الموافقة على إنشاء "نسخة جديدة من القنبلة النووية ذات السقوط الحر B-61" في أواخر عام 2023، ومن المقرر الانتهاء من العمل في ربيع عام 2026، لتجهز القنبلة B61-13 المقاتلات الحديثة وقاذفات B-21.

وتعد القنبلة نسخة متطورة من القنبلة النووية "B61"، وتدخل ضمن سبعة برامج لتحديث الأسلحة النووية الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح متحدث باسم المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل NTSB، أن "أول وحدة من القنبلة الجديدة ستنجز قبل نهاية السنة المالية الجارية، أي قبل الموعد المقرر بسبعة أشهر".

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن "القنبلة الجديدة تبلغ طاقتها التفجيرية القصوى 360 كيلو طن، أي ما يعادل 24 مرة قوة قنبلة هيروشيما التي بلغت 15 كيلو طن، و14 مرة قوة القنبلة التي ألقيت على ناغازاكي".