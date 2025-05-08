وزير خارجية إيران يدعو الهند وباكستان إلى التحلي بضبط النفس



وكالات

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لدى وصوله إلى العاصمة الهندية نيودلهي، كلا من الهند وباكستان إلى التحلي بضبط النفس والعمل على منع تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال عراقجي، إن زيارته كانت مبرمجة منذ فترة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والهند.

وأشار إلى أن الوفد الإيراني يضم عددا من المسؤولين من وزارات اقتصادية، حيث ستُبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، نظراً لما يمثله من أهمية خاصة، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن بلاده تجري بشكل دائم مشاورات سياسية مع الجانب الهندي حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، موضحا أن الظروف الحالية تفرض ضرورة تعميق هذه المشاورات وتوسيع أبعادها.

وأضاف عراقجي أنه من المقرر أن يلتقي نظيره الهندي لبحث التطورات في المنطقة.

وشدد على أن إيران تدعو إلى خفض التوتر، وتُعرب عن أملها في أن يسهم ضبط النفس من جانب الطرفين في منع تفاقم الأوضاع، مؤكداً حاجة المنطقة إلى الهدوء.