طهران عن نية ترامب تسمية الخليج: الحقائق لا تتغير بقرارات توقع في الغرفة البيضاوية

وكالات

علقت الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الأنباء المتداولة حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتماد تسمية "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي".

وكتبت الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على منصة "إكس": "على الجميع الوقوف في وجه تحريف الحقائق، فهم التاريخ والجغرافيا ضرورة للحكم، والحقائق لا تتغير بقرارات تُتخذ في الغرفة البيضاوية".

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتماد تسمية "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي"، أنها خطوة لها دوافع سياسية وعدائية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن أي خطوة قصيرة النظر في هذا الصدد لن يكون لها أي شرعية أو تأثير قانوني أو جغرافي، فإنها ستثير فقط سخط جميع الإيرانيين من مختلف الفئات والاتجاهات السياسية داخل إيران والولايات المتحدة وحول العالم، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يعتزم الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية "الخليج العربي" بشكل رسمي خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.