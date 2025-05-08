وزير مالية أوكرانيا: كييف لن تسدد ديونها للغرب على مدى 30 عاما القادمة



وكالات

أعلن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو، أن كييف لا تخطط لسداد الديون لشركائها الغربيين في السنوات الـ30 المقبلة.

وقال مارتشينكو: "تجدر الإشارة إلى أن مستوى الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب كان آمنا تماما، إذ بلغ 55%. أما الآن، فقد أصبح كبيرا جدا، ويقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مبلغ كبير جدا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن معظم هذا الدين اقترضناه خلال الحرب بشروط تفضيلية من شركائنا، أي أننا لن نسدد هذه الديون خلال الـ30 عاما القادمة".

وتابع: "بالطبع، نحن نتحدث عن خدمة الدين، ولكن سعر الخدمة إما أن يكون تفضيليا، أو حتى أن الشركاء سيتخذون قرارا بدفع فوائد التزامات الدين من ميزانياتهم الخاصة، لذلك، أود الإشارة إلى أن هذا الدين لا يشكل عبئا كبيرا في الوقت الحالي".

واعترف مارشينكو بأن كييف لن تتمكن من التعايش مع الوضع بدون الدعم المالي من الشركاء الغربيين، بغض النظر عما إذا كانت المعارك في أوكرانيا ستنتهي أم لا، وفقا لروسيا اليوم.