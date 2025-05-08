المبعوث الأمريكي يُطلع مجلس الأمن على تطورات غزة



وكالات

شارك المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أطلع خلاله سائر أعضاء المجلس الـ14 على تطورات الأوضاع، ولا سيّما في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وعُقد هذا الاجتماع المغلق بدعوة من ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي وعد فيه الملياردير الجمهوري بـ"إعلان كبير للغاية" قبيل رحلته المقررة إلى المنطقة الأسبوع المقبل.

وبعد الاجتماع، رفض سفراء الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الإدلاء بأي تفاصيل بشأن فحوى المناقشات.

واكتفى السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بالقول عن المناقشات: "إنّها سرّية"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف نظيره البنمي إيلوي ألفارو دي ألبا": "كان اجتماعا غير رسمي ومثيرا للاهتمام للغاية، وتناول مواضيع مختلفة، وليس فقط غزة".

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وعدم تعيين مندوب دائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يواجه أعضاء مجلس الأمن صعوبات متزايدة في مواكبة الموقف الأمريكي بشأن قضايا مختلفة، بحسب دبلوماسيين.

وفي نيويورك أيضا، التقى ويتكوف بشكل منفصل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون.

وقال دانون عقب الاجتماع "سنواصل تعاوننا مع حليفتنا الأوثق، الولايات المتّحدة"، شاكرا المبعوث الأمريكي على ما دار بينهما من نقاش بشأن "قضايا إقليمية".