لمدة 3 أيام.. بدء سريان هدنة فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

دخلت حيز التنفيذ فجر اليوم الخميس، هدنة لمدة 3 أيام بين موسكو وكييف أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة ذكرى النصر على ألمانيا النازية.

قالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا"، إن وقف إطلاق النار بدأ بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم.

لكنّ كييف لم تقبل بهذه الهدنة واعتبرتها مجرد خدعة إعلامية من جانب الكرملين وطالبت بدلا منها بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما، وفقا لسكاي نيوز.

وقبيل ساعات من دخول هذه الهدنة الأحادية الجانب حيّز التنفيذ، تبادلت موسكو وكييف سلسلة غارات جوية، ممّا أدّى لإغلاق مطارات في روسيا ومقتل شخصين على الأقلّ في أوكرانيا.

وقال الكرملين، إن القوات الروسية ستحترم أمر بوتين بوقف إطلاق النار، لكنها في الوقت عينه سترد فورا إذا ما شنّت أوكرانيا هجمات.

واقترح بوتين هدنة لـ3 أيام تتزامن مع احتفال روسيا بذكرى 9 مايو، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام.

وكان الرئيس الروسي أعلن هدنة قصيرة خلال عطلة عيد الفصح في أبريل أدّت إلى خفض الأعمال القتالية، رغم عدم احترامها بشكل كامل من الطرفين.

وفي مارس، رفضت موسكو وقفا غير مشروط لإطلاق نار لمدة 30 يوما اقترحته كييف وواشنطن.