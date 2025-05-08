إعلان

قاض يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.. ما السبب؟

01:37 ص الخميس 08 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أمر قاض اتحادي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ما لم تُمنح لهم فرصة حقيقية للطعن في قرار ترحيلهم أمام المحكمة.

وجاء الحكم الصادر عن القاضي الاتحادي براين ميرفي في ولاية ماساتشوستس، بعد أن أفاد محامون، أن سلطات الهجرة أبلغت مهاجرين بنيتها ترحيلهم إلى ليبيا.

كان ميرفي قد قضى سابقا بأنه لا يجوز ترحيل أي مهاجر إلى بلد غير بلده الأصلي ما لم يُمنح أولا الفرصة لإثبات أن هذا الترحيل سيعرض سلامته للخطر.

وأضاف أن أي عمليات ترحيل وشيكة ستنتهك بوضوح أمر المحكمة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ليبيا ترامب يشيد بالحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان