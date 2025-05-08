إعلان

مسؤولون سوريون: الشرع طلب لقاء ترامب لعرض رؤيته لإعادة الإعمار

12:24 ص الخميس 08 مايو 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين سوريين، الأربعاء، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمشاركة رؤيته لإعادة إعمار على غرار خطة مارشال.

وأشار المسؤولون السوريون، إلى أن رؤية الشرع لإعادة الإعمار تتفوق فيها شركات أمريكا والغرب على شركات الصين.

وأوضح مسؤول بالخارجية السورية، ان سوريا الجديدة تسعى لعلاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن دمشق تريد علاقة مع أمريكا قائمة على المصالح والشراكة المتبادلة.

وأكد الدبلوماسي السوري، أن دمشق تأمل أن تصبح حليفا مهما ومؤثرا لواشنطن خلال المرحلة المقبلة.

ولفت مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن سلوك السلطة المؤقتة في سوريا يحدد مستقبل دعم الولايات المتحدة والعقوبات.

وذكرت مصادر، أن الشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترامب لدول الخليج، موضحة أن واشنطن قدمت لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع إعادة إعمار سوريا سوريا ترامب الرئيس السوري أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان