مسؤولون سوريون: الشرع طلب لقاء ترامب لعرض رؤيته لإعادة الإعمار

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين سوريين، الأربعاء، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمشاركة رؤيته لإعادة إعمار على غرار خطة مارشال.

وأشار المسؤولون السوريون، إلى أن رؤية الشرع لإعادة الإعمار تتفوق فيها شركات أمريكا والغرب على شركات الصين.

وأوضح مسؤول بالخارجية السورية، ان سوريا الجديدة تسعى لعلاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن دمشق تريد علاقة مع أمريكا قائمة على المصالح والشراكة المتبادلة.

وأكد الدبلوماسي السوري، أن دمشق تأمل أن تصبح حليفا مهما ومؤثرا لواشنطن خلال المرحلة المقبلة.

ولفت مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن سلوك السلطة المؤقتة في سوريا يحدد مستقبل دعم الولايات المتحدة والعقوبات.

وذكرت مصادر، أن الشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترامب لدول الخليج، موضحة أن واشنطن قدمت لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.