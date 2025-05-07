مسيرات أوكرانية تستهدف موسكو مع وصول زعماء أجانب للمشاركة في احتفالات يوم النصر

موسكو - (أ ب)

تسببت هجمات المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى في تعطيل الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في موسكو لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، وذلك مع استعداد روسيا لاستقبال الرئيس الصيني وعدد من القادة الأجانب لحضور العرض العسكري السنوي للاحتفال بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء.

وألغت شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" أكثر من 100 رحلة من وإلى موسكو، إذ أظهرت بيانات الطيران أن أكثر من 140 رحلة تأخرت بسبب إيقاف الطائرات الروسية على الأرض بشكل متكرر، بسبب ما وصفه المسؤولون بأنه تهديد من الطائرات الأوكرانية المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب فعاليات يوم النصر.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما شنته تسع طائرات مسيرة قرب العاصمة الروسية، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء.

في المساء، أفاد سوبياينين بإحباط هجوم بـ 15 طائرة مسيرة أخرى كانت تستهدف موسكو، في وقت فُرضت فيه من جديد قيود على الرحلات الجوية في مطارات العاصمة الروسية.

وعلى الرغم من أن الطائرات الأوكرانية المسيرة استهدفت موسكو في الماضي، إلا أن الهجمات المتواصلة كانت تستهدف على ما يبدو تعطيل الاستعدادات للاحتفالات بالذكرى الـ 80 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وهي أكبر عطلة عامة في روسيا في العام.

وقد تُثير هذه الهجمات المتكررة قلق المواطنين الروس، الذين يؤكد لهم الرئيس فلاديمير بوتين أن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع أوكرانيا تسير على ما يرام، كما قد تُسبب له إحراجا أمام ضيوفه المرموقين.

ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الأمنية مشددة خلال العرض العسكري الرئيسي المقرر بعد غد الجمعة، وقد وصل عدد من الشخصيات الأجنبية البارزة، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء.