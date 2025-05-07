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رئيس الفدرالي الأميركي: دعوات ترامب لنا لخفض الفائدة لا تؤثر على عملنا إطلاقًا

11:15 م الأربعاء 07 مايو 2025

الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي)

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الأربعاء 7 مايو، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال "في وضع قوي"، مشيراً إلى أن التضخم انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الفدرالي، أوضح "باول" أن سوق العمل الأميركية "متوازنة"، مشيرًا إلى أن توقعات التضخم في المدى القريب "ارتفعت"، كما ورد في بيان قرار الفائدة الصادر عن البنك.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وشدد "باول"، على استقلالية البنك المركزي، مؤكداً أن دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الفائدة "لا تؤثر على عملنا على الإطلاق".

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