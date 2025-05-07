الحوثيون: ترامب تخلى عن حماية السفن الإسرائيلية لكننا لن نتخلى عن غزة

وكالات

أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله "الحوثيين" باليمن نصر الدين عامر، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فشلت في حربها على اليمن وقررت الهروب من دعم إسرائيل.

وقال عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى عن حماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر لكن الجماعة اليمنية لن تتخلى عن غزة، مشيرا إلى أن ترامب هو من بادر بإرسال الرسائل إلى الحوثيين.

وشدد عامر على أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران لن تتراجع عن إسناد قطاع غزة وتعمل ليلا ونهارا من أجل تصعيد عملياتها ضد إسرائيل، مضيفا "استراتيجيتنا واضحة ونطور من أسلحتنا لمعاقبة الاحتلال ودفعه من أجل وقف عدوانه على غزة".

وجدد نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، على أن الجماعة لن تسمح بمرور أي سفينة إسرائيلية عبر البحر الأحمر، موضحا أن الحوثيين يفعلون ما بوسعهم "نصرة لإخواننا في غزة وإسرائيل ستدفع ثمن جرائمها في غزة".