السعودية ترفض إعلان إسرائيل التوغل والسيطرة على قطاع غزة

الرياض - (د ب أ)

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، رفضها التام إعلان إسرائيل التوغل والسيطرة على قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها رفض المملكة القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على رفض المملكة لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على أهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية، مؤكدةً على موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء الرفض السعودي للتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة بعد أن وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين، على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.