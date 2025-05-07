"أظهروا شجاعة كبيرة".. ترامب يشيد بالحوثيين لتحمّلهم الضربات الأمريكية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت نتائج جيدة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بعد أن تعرضوا لضربات عنيفة.

وأشاد ترامب بالجماعة اليمنية الموالية لإيران، قائلا: "وجهنا ضربات قاسية للحوثيين وكانت لهم قدرة كبيرة على تحمل عقابنا وأظهروا شجاعة كبيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر.

وأوضح سريع، أن العملية النوعية تمت بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا سقوط طائرة أمريكية "إف 18" بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليه العدو أثناء عملية الاستهداف للحاملة "ترومان".

وأشار سريع، إلى أن الحوثيين أفشلوا هجوما جويا كان الجيش الأمريكي يحضر لتنفيذه على اليمن.

وذكر المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن، أن عملية استهداف "ترومان" نفذت قبل إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على اليمن، مشددا على أن الجماعة لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للعدو الأمريكي في حال عودته للعدوان على اليمن.

إلى جانب ذلك، أعلن سريع، أن سلاح الجو المسيّر نفذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار "رامون" التابع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش بطائرتين مسيّرتين.

وأوضح سريع، أن العملية الثانية استهدفت هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا".

وجدد سريع، التأكيد على استمرار الجماعة في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد