إعلان

ماكرون: مكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان

09:54 م الأربعاء 07 مايو 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية مهم جدا، معربًا عن أمله في تطبيق الاتفاق بين الطرفين بشكل كامل.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال مؤنمر صحفي مع نظيره السوري، اليوم الأربعاء، في قصر الإليزيه، أن إنتاج الكبتاغون في سوريا تراجع بشكل كبير، والرئيس الشرع بذل جهدا كبيرا لمكافحة هذه الآفة.

وفيما يتعلق بالوضع عند الحدود السورية واللبنانية، أوضح "ماكرون"، أن الوضع يتحسن وأن التعاون بين دمشق وبيروت مهم جدا، مشيرًا إلى أن بلاده جاهزة لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود.

وتابع الرئيس الفرنسي: مكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان، مؤكدًا إلى وقوف بلاده بجانب سوريا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكرون دمشق سوريا الرئيس الفرنسي قصر الإليزيه لبنان وسوريا إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان