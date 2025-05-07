ماكرون: مكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية مهم جدا، معربًا عن أمله في تطبيق الاتفاق بين الطرفين بشكل كامل.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال مؤنمر صحفي مع نظيره السوري، اليوم الأربعاء، في قصر الإليزيه، أن إنتاج الكبتاغون في سوريا تراجع بشكل كبير، والرئيس الشرع بذل جهدا كبيرا لمكافحة هذه الآفة.

وفيما يتعلق بالوضع عند الحدود السورية واللبنانية، أوضح "ماكرون"، أن الوضع يتحسن وأن التعاون بين دمشق وبيروت مهم جدا، مشيرًا إلى أن بلاده جاهزة لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود.

وتابع الرئيس الفرنسي: مكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان، مؤكدًا إلى وقوف بلاده بجانب سوريا.