الشرع: نجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الإليزيه، الأربعاء، إن إسرائيل قصفت سوريا أكثر من 20 مرة الأسبوع الماضي.

وكشف الشرع، أن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة، مؤكدا أن تصرفات إسرائيل عشوائية وعليها التوقف عن التدخل في الشأن السوري.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، شنّ هجوم ليلي استهدف محيط قصر الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، وقال إن العملية جاءت "لحمل رسالة واضحة إلى النظام السوري"، مشددًا على رفض الاحتلال أي انسحاب من جنوب سوريا، وعدم قبوله بأي تهديد قد يُعرض الطائفة الدرزية للخطر.

وأضاف نتنياهو أن العملية تؤكد التزام إسرائيل بمنع أي تغييرات ميدانية في الجنوب السوري قد تُهدد أمنها أو تؤثر على حلفائها.

ووصفت الرئاسة السورية القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق قريبة من القصر الرئاسي في دمشق بـ"التصعيد الخطير"، مؤكدة أنه استمرار "للخطوات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية".

ودعت الرئاسة السورية، اليوم، الدول العربية إلى "توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا" في وجه الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة، معتبرة أن العدوان الأخير يمثل "تصعيدًا خطيرًا" ومحاولة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.