ماكرون يؤكد التزام بلاده بتطلعات الشعب السوري ويدعو لانتقال سلمي يضمن استقرار البلاد

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التزام بلاده المستمر بتطلعات الشعب السوري، مشددًا على دعم فرنسا لانتقال سلمي يضمن استقرار سوريا ويحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أحمد الشرع، إن موجة العنف الطائفي الجديدة في سوريا "لا يمكن تجاهلها"، داعيًا إلى حماية جميع السوريين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، ومحاكمتهم.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده لا تسعى لإملاء الدروس على سوريا، بل تشارك الشعب السوري تطلعاته العادلة، مؤكدًا أن "الاستقرار في سوريا أمر أساسي لأمن المنطقة وأوروبا على حد سواء".

وأشار "ماكرون"، إلى أنه أبلغ الرئيس السوري باستعداد فرنسا للتعاون واللقاء في منتصف الطريق، في حال واصل السير على نهج الإصلاح والحوار، كما أعلن استمرار بلاده في التنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين بشأن ملف العقوبات المفروضة على سوريا.