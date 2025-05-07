الشرع: فرنسا صديقة للشعب السوري ورفضت الانخراط مع نظام الأسد

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الإليزيه، الأربعاء، إن اسم سوريا ارتبط لعقد من الزمن بالبراميل المتفجرة والحصار والجوع.

وأشار الشرع، إلى أن الشعب السوري رفض حكم الاستبداد وأن يُمحى، مؤكدا أن فرنسا صديقة للشعب السوري ورفضت الانخراط مع نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأوضح الشرع، أن النظام السابق مارس الرعب ضد شعبه وسط صمت المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس ماكرون آفاق التعاون في مجال الأمن والاقتصاد وتحقيق العدالة.

وأكد الرئيس السوري، أن بلاده تواجه تحديات أمنية خطيرة، إذ شهدت مؤخرا أحداثا مأساوية وتحركت إدارته سريعا لمواجهة الهجمات الطائفية، مضيفا "لا مكان للفتن مستقبلا أو انتهاك سيادتنا".

وشدد الشرع، على أن مستقبل سوريا لن تتم صياغته في غرف مغلقة أو في عواصم أخرى، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر لبقاء العقوبات على دمشق.