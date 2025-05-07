واشنطن عن مقترح إدارة أمريكية لغزة: "حماس مسؤولة عن الحرب"

وكالات

ذكرت صحيفة "التايمز" الأمريكية، عن الخارجية الأمريكية قولها بشأن الحديث عن إدارة أمريكية لغزة، قائلًة: "لا نعلق على مفاوضات جارية، وحماس مسؤولة عن الحرب".

في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، نقلاً عن 5 مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل يناقشان إمكانية تشكيل حكومة انتقالية تحت قيادة مسؤول أمريكي تشرف على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بهدف نزع السلاح.

وأوضحت المصادر أن المناقشات تركز على تشكيل إدارة من تكنوقراط فلسطينيين تحت القيادة الأمريكية، دون تضمين حماس أو السلطة الفلسطينية، مشيرًة إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء هذه الإدارة، سيتم دعوة دول أخرى للمشاركة فيها.

وأفادت المصادر بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، كما أن المناقشات لم تصل إلى مرحلة تحديد الأدوار الرئيسية، مضيفًة: "إذا تم تشكيل إدارة أمريكية مؤقتة في غزة بعد الحرب، فسيكون ذلك أكبر تدخل أمريكي في الشرق الأوسط منذ غزو العراق".