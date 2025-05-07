الحوثيون: استهدفنا مطار "رامون" وهدفًا حيويًا في إسرائيل بالمسيرات

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الأربعاء، إن سلاح الجو المسيّر نفذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار "رامون" التابع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش بطائرتين مسيّرتين.

وأوضح سريع، أن العملية الثانية استهدفت هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا".

كذلك، أشار شريع، إلى أن الجماعة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، موضحا أن العملية النوعية تمت بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيرة.

وأكد سريع، سقوط طائرة أمريكية "إف 18" بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليه العدو أثناء عملية الاستهداف للحاملة "ترومان"، لافتا إلى أن الحوثيين أفشلوا هجوما جويا كان الجيش الأمريكي يحضر لتنفيذه على اليمن.

وذكر المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن، أن عملية استهداف "ترومان" نفذت قبل إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على اليمن، مشددا على أن الجماعة لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للعدو الأمريكي في حال عودته للعدوان على اليمن.

وجدد سريع، التأكيد على استمرار الجماعة في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد.