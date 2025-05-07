برنامج الأغذية العالمي: السودانيون بمخيم زمزم يعانون من المجاعة ويتناولون أوراق الأشجار

وكالات

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي ليني كينزي، الأربعاء، إن النازحين في مخيم زمزم يعانون من المجاعة وولاية شمال دارفور من أشد الأماكن تضررا.

وأوضحت كينزي، أن البرنامج الأممي في حاجة ملحة لإيصال المساعدات إلى مدينة الفاشر وبذل قصارى جهده بعد تأكيد المجاعة في هذه المنطقة، مضيفة "نعاني من نقص في التمويل ونحن بحاجة إلى 700 مليون دولار لتقديم المساعدات اللازمة".

وأشارت كينزي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن على كل الدول تقديم المساعدات للسودانيين و"نحن بحاجة إلى مزيد من التضامن"، موضحة أن البرنامج استقبل تقارير تفيد بأن السكان يتناولون أوراق الأشجار جراء تفشي المجاعة في شمال دارفور.