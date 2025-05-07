رئيس الأركان الإسرائيلي: ننتقل حاليًا للمرحلة الثانية من توسيع الهجمات في غزة

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، إن المرحلة الأولى من خطة الحسم في غزة حاولت الدفع باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل لكن حماس رفضت والآن ينتقل جيش الاحتلال للمرحلة الثانية لتوسيع الهجمات.

واكد زامير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل بلا هوادة حتى تحرير الأسرى وهزيمة حماس وتدمير قدراتها، مضيفا "نحن بحاجة فورية وحقيقية لاستدعاء جنود الاحتياط ولا خيار آخر".

وأشار زامير، إلى أن جيش الاحتلال سيعمل على تجنيد الجميع مع الحفاظ على خصوصية كل فئة سكانية، مؤكد أن "لا نملك ترف التراجع أو الوقوف وسنكمل المهمة معًا".