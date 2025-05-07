رئيس الوزراء الباكستاني: الهند تنتهك القانون الدولي ويجب منح حق تقرير المصير للكشميريين

وكالات

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، أن الهند تنتهك القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يجب منح حق تقرير المصير للكشميريين.

وقال شريف، إنه لا يوجد مبرر للاعتداءات الهندية، متعهدا بالقصاص للدماء التي سالت نتيجة للهجمات الهندية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، سقوط 72 قتيلا وجريحا نتيجة الهجمات الهندية التي تنتهك القانون الدولي على باكستان صباح اليوم.

وأشار إسحاق دار، إلى أن باكستان أكدت مرارا أنه لا علاقة لها بالحادث في كشمير وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل، مضيفا "يبدو أن الهند فبركت حادث كشمير واتخذته ذريعة للهجوم على بلادنا".

وأوضح إسحاق دار في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن إسلام آباد تواصلت مع أكثر من 24 دولة لوقف التصعيد وتعهدت بالتحلي بالصبر والالتزام بضبط النفس، مشيرا إلى أن الجيش الباكستاني واجه المقاتلات الهندية في معركة جوية استمرت لنحو الساعة.

وذكر وزير الخارجية الباكستاني، أن الحكومة أصدرت تعليمات للجيش بإسقاط الطائرات الهندية التي تلقي القنابل على الدولة، مؤكدا أن الهند تعرف عاقبة الهجوم على باكستان و"جيشنا أظهر لمحة من ذلك ليلة أمس".

وقال إسحاق دار، إن باكستان أكدت أن تعليق الهند لمعاهدة المياه سيكون بمثابة إعلان حرب ولن تتخلى إسلام آباد عن نقطة ماء واحدة، معربا في الوقت نفسه عن استعداد بلاده للتعاون مع فريق تحقيق مستقل تجريه 3 أو 4 دول.