إعلان

بسبب أنشطة تجسس. الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي في كوبنهاجن

08:16 م الأربعاء 07 مايو 2025

لارس لوكه راسموسن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في كوبنهاجن بعد تقارير صحفية عن قيام وكالة الاستخبارات الأمريكية بأنشطة تجسس على جزيرة جرينلاند.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن عددا من المسؤولين أصدروا بتوجيه من مديرة الاستخبارات الوطنية لوسي جابارد، رسالة تأكيد على جمع معلومات إلى رؤساء وكالات الاستخبارات الأمريكية الأسبوع الماضي.

واستهدفت التوجيهات، معرفة مزيد من المعلومات عن حركة استقلال جرينلاند التابعة للدنمارك، وكذا الموقف من الولايات المتحدة من استخراج الموارد في الجزيرة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، طالبت الرسالة استخدام كافة الوسائل الاستخباراتية لتحديد أشخاص في جرينلاند والدنمارك يؤيدون الأهداف الأمريكية في الجزيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لارس لوكه راسموسن وزير الخارجية الدنماركي كوبنهاجن جزيرة جرينلاند وكالة الاستخبارات الأمريكية الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان