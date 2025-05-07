بسبب أنشطة تجسس. الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي في كوبنهاجن

وكالات

أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في كوبنهاجن بعد تقارير صحفية عن قيام وكالة الاستخبارات الأمريكية بأنشطة تجسس على جزيرة جرينلاند.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن عددا من المسؤولين أصدروا بتوجيه من مديرة الاستخبارات الوطنية لوسي جابارد، رسالة تأكيد على جمع معلومات إلى رؤساء وكالات الاستخبارات الأمريكية الأسبوع الماضي.

واستهدفت التوجيهات، معرفة مزيد من المعلومات عن حركة استقلال جرينلاند التابعة للدنمارك، وكذا الموقف من الولايات المتحدة من استخراج الموارد في الجزيرة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، طالبت الرسالة استخدام كافة الوسائل الاستخباراتية لتحديد أشخاص في جرينلاند والدنمارك يؤيدون الأهداف الأمريكية في الجزيرة.