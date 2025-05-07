الجيش السوداني: مقتل وإصابة 11 مدنيًا بقصف للدعم السريع على الفاشر

وكالات

أعلن الجيش السوداني في بيان، الأربعاء، مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 إثر قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على أحياء مدينة الفاشر اليوم.

وأكد المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس الماضي، مقتل 40 مدنيا بهجمات للدعم السريع على الفاشر ومخيم أبو شوك خلال الأيام الماضية.

وعبّر تورك، عن قلق أممي واسع من تقارير توثق عمليات إعدام خارج نطاق القانون في ولاية الخرطوم بالسودان، مشيرا إلى أن صورا أظهرت إعدام مسلحين بزي الدعم السريع 30 مدنيا في منطقة الصالحة جنوب أم درمان.

وأوضح تورك، أن قائد ميداني في الدعم السريع أقر بوقوع الإعدامات في أم درمان، مؤكدا أن القتل العمد للمدنيين أو لغير المشاركين في القتال جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وقالت منظمة "أوكسفام"، وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، إن الصراع في السودان خلق أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأشارت أوكسفام، إلى أن عدد النازحين في السودان بلغ 12.7 مليون شخص، موضحة أن نصف السودانيين يواجهون خطر الجوع و5 مناطق تعاني بالفعل من مجاعة.