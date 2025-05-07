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إعلام عبري: 4 جرحى بإطلاق نار على معبر الريحان شمال الضفة

06:51 م الأربعاء 07 مايو 2025

معبر الريحان

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الأربعاء، إن تقارير أولية تتحدث عن عملية إطلاق نار على معبر الريحان شمال الضفة الغربية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن حادث إطلاق النار عند معبر الريحان شمال الضفة استهدفت سيارة يستقلها شخصان مما أسفر عن إصابتهما.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن طواقم الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود" تقدم العلاج لأربعة مصابين بالرصاص بدرجات إصابة متفاوتة في هجوم بالرصاص على معبر الريحان شمال الضفة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تلقى تقارير عن عملية إطلاق نار على معبر الريحان الواقع شمال الضفة والتفاصيل قيد الفحص.

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