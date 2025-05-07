إعلان

باكستان: 72 قتيلًا وجريحًا نتيجة الهجمات الهندية على البلاد

06:50 م الأربعاء 07 مايو 2025

محمد إسحاق دار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الأربعاء، سقوط 72 قتيلا وجريحا نتيجة الهجمات الهندية التي تنتهك القانون الدولي على باكستان صباح اليوم.

وأشار إسحاق دار، إلى أن باكستان أكدت مرارا أنه لا علاقة لها بالحادث في كشمير وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل، مضيفا "يبدو أن الهند فبركت حادث كشمير واتخذته ذريعة للهجوم على بلادنا".

وأوضح إسحاق دار في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن إسلام آباد تواصلت مع أكثر من 24 دولة لوقف التصعيد وتعهدت بالتحلي بالصبر والالتزام بضبط النفس، مشيرا إلى أن الجيش الباكستاني واجه المقاتلات الهندية في معركة جوية استمرت لنحو الساعة.

وذكر وزير الخارجية الباكستاني، أن الحكومة أصدرت تعليمات للجيش بإسقاط الطائرات الهندية التي تلقي القنابل على الدولة، مؤكدا أن الهند تعرف عاقبة الهجوم على باكستان و"جيشنا أظهر لمحة من ذلك ليلة أمس".

وقال إسحاق دار، إن باكستان أكدت أن تعليق الهند لمعاهدة المياه سيكون بمثابة إعلان حرب ولن تتخلى إسلام آباد عن نقطة ماء واحدة، معربا في الوقت نفسه عن استعداد بلاده للتعاون مع فريق تحقيق مستقل تجريه 3 أو 4 دول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني الهجمات الهندية على باكستان اشتباكات بين الهند وباكستان الهند وباكستان الجيش الباكستاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان