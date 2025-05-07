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السعودية ترحب بالاتفاق بين واشنطن والسلطات المعنية في اليمن

06:23 م الأربعاء 07 مايو 2025

وزارة الخارجية السعودية

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الرياض - (د ب أ)

رحبت السعودية اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية في اليمن (الحوثيون).

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان "عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر من سلطنة عُمان الشقيقة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية".

وجددت المملكة "دعمها لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".

وكانت الخارجية العمانية قد أعلنت نجاحها في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه قرر وقف الضربات ضد اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف استهداف السفن.

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